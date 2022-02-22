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    Рассматриваются пути возможной эвакуации казахстанцев из Украины - Мухтар Тлеуберди

    22 Февраля 2022, 11:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Киеве работает и находится на связи с соотечественниками. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наше посольство в Киеве сейчас полностью работает, оно на связи с нашими гражданами на Украине. Естественно, рассматриваются пути их возможной эвакуации. В случае каких-либо военных действий просим наших граждан срочно связываться с нашим посольством в Киеве», - сообщил Мухтар Тлеуберди после заседания Правительства, отвечая на вопросы журналистов.

    Комментируя вопрос возможных военных действий, министр ответил, что в рамках ОДКБ казахстанские войска невозможно направить.

    «Вы знаете, устав ОДКБ строго ограничивает применение военных или миротворческих сил, они могут применяться только на пространстве ОДКБ. Недавно, генеральный секретарь ОДКБ прокомментировал вопрос о возможном направлении миротворческого контингента в ДНР и ЛНР. Это, как он сказал, «гипотетический вопрос», то есть, практически это невозможно. Для возможного направления нужна резолюция и соответствующий мандат Совета безопасности ООН», - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Соотечественники Безопасность Украина
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