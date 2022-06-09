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    Рассматривается вопрос о регистрации партии «Намыс» - Минюст РК

    9 Июня 2022, 14:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции РК Алма Муканова заявила, что на сегодняшний день зарегистрировано 4 партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рассматривается вопрос о регистрации партии «Намыс». На сегодняшний день зарегистрировано 4 партии. Работа по регистрации еще нескольких партий началась в 2019 году, но в связи с несоответствием в некоторых документах она была приостановлена», - сказала на брифинге в СЦК вице-министр юстиции.

    Она также пояснила, что даже если конституционный закон о Елбасы утратит свою силу, конституционный закон о Президенте дает соответствующие гарантии Елбасы.

    Ранее также сообщалось о том, что вопрос о роспуске нынешнего седьмого созыва Парламента не ставится.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минюст Политические партии Политика Юриспруденция
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