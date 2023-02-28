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    Рассматриваем отношения с Россией в качестве альянса – Мухтар Тлеуберди

    28 Февраля 2023, 20:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди озвучил позицию Казахстана в отношениях с Российской Федерацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы на данный момент не видим и не ощущаем каких-либо рисков или угроз со стороны Российской Федерации. Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или же находятся в этом регионе. Мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур. Что же касается двустороннего сотрудничества или двусторонних взаимоотношений, то у нас есть солидная правовая база», - сказал Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции в МИД РК с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

    Министр напомнил о завершении процесса делимитации границ двух стран.

    «Мы завершили делимитацию границ между Россией и Казахстаном. Это самая длинная сухопутная граница в мире, которая насчитывает 7,5 тысяч км и 70% этой границы уже отмечены или демаркированы. Казахстан продолжает выполнять свою многовековую внешнюю политику и тем самым мы пытаемся сохранить систему сдержек и противовесов, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество и взаимоотношение со всеми странами мира», - добавил Мухтар Тлеуберди.

    Напомним, сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Казахстан с официальным визитом. Это его первый официальный визит в Казахстан.

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял Энтони Блинкена, отметив, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

    Энтони Блинкен также посетил Казахский национальный университет искусств и провел переговоры с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

    Ранее сообщалось, что Госсекретарь США совершит поездку в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Россия США Сотрудничество Политика Мухтар Тлеуберди
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