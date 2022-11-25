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    Расследуется дело ТОО «Ас-Ай» по причинению ущерба КТЖ в размере 900 млн тенге

    25 Ноября 2022, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарегистрировано уголовное дело в отношении руководства ТОО «Ас-Ай» по факту хищения денег путем мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    КТЖ и столичный департамент экономических расследований совместно пресекли противоправные действия. По заявлению АО «Пассажирские перевозки» в Едином реестре досудебных расследований столичного департамента экономических расследований зарегистрировано уголовное дело в отношении руководства ТОО «Ас-Ай» по факту хищения денежных средств путем мошенничества.

    Данное ТОО, предоставляя фиктивные документы о якобы понесенных убытках (упущенной выгоде) за фактически не предоставленные со стороны ТОО услуги по экипировке постельными принадлежностями, через судебные решения в период с 2015 по 2018 годы взыскало с АО «Пассажирские перевозки» бюджетные средства в размере около 900 млн тенге», - сообщили в пресс-службе компании.

    Со стороны ТОО «Ас-Ай» Национальному перевозчику причинен крупный ущерб.

    По итогам проделанной работы со стороны КТЖ часть судебных решений отменена. Работа по обжалованию остальных судебных решений продолжается. Последние иски ТОО за 2018–2020 годы к Национальному перевозчику оставлены без удовлетворения.

    Совместно с правоохранительными органами проводится работа по привлечению руководителя ТОО к уголовной ответственности за хищение бюджетных денежных средств.
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