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    Расследованием конфликта в Жамбылской области займется межведомственная следственно-оперативная группа

    8 Февраля 2020, 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для расследования конфликта в Кордайском районе Жамбылской области будет создана межведомственная следственно-оперативная группа. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РК Булат Дембаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным фактам возбужден ряд уголовных дел. Сейчас будет создана межведомственная следственная оперативная группа. Ход следствия взят генеральным прокурором на личный контроль. Будет обеспечено принятие органами уголовного преследования всех мер для установления виновных и привлечения их к ответственности», - сказал Булат Дембаев.

    Представитель Генпрокуратуры заверил, что всем потерпевшим будет оказана вся необходимая правовая помощь.

    «Сейчас правоохранительными органами в полной мере обеспечивается соблюдение законности, общественной безопасности и правопорядка», - добавил Булат Дембаев.

    Напомним, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев в пятницу прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

    В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жамбылская область Генпрокуратура События в Кордае
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