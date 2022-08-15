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    • Расследование зарегистрировано по заявлению бизнесмена Куата Султанбекова – Антикор

    15 Августа 2022 18:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование по заявлению предпринимателя Куата Султанбекова. Информацию подтвердили в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Антикоррупционной службе уточнили, что заявление предпринимателя К. Султанбекова принято в производство.

    «Антикоррупционной службой по заявлению Султанбекова К.М. зарегистрировано досудебное расследование. Доводы заявителя будут проверены в ходе следствия», - сообщили в Антикоррупционной службе.

    Уточняется, что иная информация, в соответствии со статьей 201 уголовно-процессуального Кодекса, разглашению не подлежит.

    Сообщалось, что суд прекратил дело в отношении бизнесмена Куата Султанбекова.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Борьба с коррупцией
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