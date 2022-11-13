Расследование январских событий, победы казахстанских спортсменов – чем запомнилась минувшая неделя в РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в РК прошла на фоне оглашения промежуточных результатов о ходе расследования январских событий, замечательных известий о триумфе отечественных спортсменов и других событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстан все еще живет последствиями январских событий.

В регионах ведутся расследования в отношении участников беспорядков, в столице – еще и в отношении высокопоставленных лиц. Например, бывший глава КНБ Карим Масимов и его экс-заместители преданы в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Уголовное дело расследовано и будет рассматриваться под грифом «совершенно секретно». Позже стало известно, что сам К.К. Масимов не может претендовать на суд присяжных.

А в Павлодарской области семь осужденных за январские события попали под амнистию. Из них один находится в учреждении № 45 и подлежит освобождению. Еще шесть человек состоят на учете в службе пробации.

При этом, если говорить о масштабе потерпевших в те дни граждан, то на неделе стало известно, что по всей стране в период январских событий ранения получили 1 тыс. 151 гражданин, и пострадало 3 тыс. 998 сотрудников правопорядка.

Немало МИА «Казинформ» писало о других происшествиях в республике.

Вопиющий случай произошел в Алматы. Там на женщину на глазах пятилетней дочери напал с ножом ее муж и нанес ей несколько ножевых ранений. Его задержали и водворили в ИВС.

В Сатпаеве нашли тело 18-летней девушки, которая находилась в городе с гастролями цирка «Шапито». В полиции предполагают, что Мария Кацун совершила суицид. Однако близкие девушки не верят в эту версию.

На этой неделе МИА «Казинформ» писало и о том, что стали известны подробности торговли новорожденными в Алматы для незаконного усыновления младенцев. Группа лиц, в их числе сотрудник районного ЗАГСа, по предварительному сговору занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей и семейных бездетных пар, а также изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей.

А в Астане семейная пара, чтобы заработать денег, арендовала гостиницу и организовала там притон для занятия проституцией, а для этого привлекла своих родственников, которые выполняли функции администратора, таксистов и «подгонщиков».

В понедельник на АО «Риддер-ТЭЦ» экстренно создали штаб под руководством акима Восточно-Казахстанской области по сложившейся аварийной ситуации на ТЭЦ. В штаб вошли представители департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго. Казинформ пристально следил за ситуацией. Ранее сообщалось, что 3 ноября на Риддерской ТЭЦ был остановлен котел № 3 для проведения работ по расшлаковке. А 4 ноября был остановлен котел № 2. 6 ноября были остановлены котел № 1 для устранения дефектов по вспомогательному оборудованию и котел № 6 для устранения дефектов поверхности нагрева. Уже 7 ноября, в 3 ч. 40 мин., на Риддерской ТЭЦ был включен в работу котел № 2, и готовился к растопке котел № 1. Температура подачи в тепловых сетях тогда составляла: по графику - 70 градусов, по факту снижена до 30 градусов. Позже аким области Даниал Ахметов заявил: «Мы рассматриваем вопрос возврата станции в коммунальную собственность». 9 ноября были запущены три котельные на ТЭЦ.

Из Костанайской области гражданка Италии была выдворена за пределы страны. Причина - двойное гражданство.

И снова в уголовной сводке – имя представителя центрального госоргана. По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Токтабаев Т.С. Следствие установило и арестовало дорогостоящее движимое и недвижимое имущество его, его близких родственников. Хотя в коррупции бывают замешаны и относительно «простые» граждане. Купить недвижимость на Кипре собиралась бухгалтер ГКП на ПХВ «Бурабай жылу», укравшая вместе с подельниками 101 млн тенге. Деньги предназначались на текущий ремонт котельных, оборудования и тепловых сетей.

На этом фоне некоторые хищения в стране выглядят почти комично. В Уральске с площади Первого Президента украли половину сцены из 13 секций. Их похитил 45-летний мужчина.

А в Кызылординской области задержали группу из трех браконьеров. В их машине обнаружены туши диких животных, изъяты прожектор и два охотничьих ружья 16-калибра.

Не остались без внимания и вопросы эпидситуации.

Жители Жамбылской области стали втрое чаще болеть ОРВИ. Имеющиеся инфекционные койки по области (475) перегружены более чем в два раза. В двух аулах соседней Туркестанской области выявили бруцеллез. Зараженными оказались почти 40 голов скота.

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Мангистауцы пожаловались Президенту на загрязнение предприятиями воздуха и воды. Об этом Глава государства сказал на встрече с населением Мангистауской области. Жители региона все чаще поднимают вопрос загрязнения воды и воздуха промышленными выбросами. В частности, поступают жалобы на предприятия «КазАзот», «МАЭК-Казатомпром», CASPI BITUM, «Мангистаумунайгаз».

Вопрос мониторинга качества питьевой воды на Западе Казахстана поднял депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов. Поводом для его депутатского запроса в адрес премьер-Министра РК послужила информация о том, что жителей западной части Казахстана могла коснуться серьезная проблема с обеспечением качественной питьевой водой: в конце октября в Волгограде произошла крупная коммунальная авария, в результате которой сточные воды попали в реку Волгу.

В эти же дни в регионе, на побережье Каспийского моря, обнаружили 131 тушу тюленей. Сотрудники научных институтов и организаций, ветслужб на месте гибели животных сразу начали производить соответствующие отборы проб воды и почвы для гидробиологических, гидрохимических анализов, а также тканей, в том числе внутренних органов тюленей для гистологических и токсикологических лабораторных исследований. В то же время казахстанские и российские пограничники вернули в это море 54 тюленя. Это было сделано во время оперативно-профилактических мероприятий по пресечению браконьерской деятельности и сохранению биоразнообразия в акватории Каспия.

К другим событиям!

Количество граждан РФ, прибывающих в Казахстан, вернулось к обычному уровню. В октябре по сравнению с предыдущим месяцем количество прибывших россиян снизилось на 65 %, ежедневное отрицательное сальдо составляет в среднем 1,6 тыс. человек.

На этой неделе стало известно, что разработана поправка в Закон «О гражданстве Республики Казахстан», предусматривающая отказ в приеме в гражданство лиц, не владеющих государственным языком. Об этом сказано в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Мажилиса.

Интересно было почитать о перспективах внутреннего и «выездного» туризма. Казахстан возглавил рейтинг стран СНГ для зимнего туризма. Он составлен на основе популярности у туристов и развитости инфраструктуры для туризма и отдыха в странах СНГ. А Правительство Ирана для развития и укрепления отношений между двумя странами ввело безвизовый режим для граждан Казахстана. Это позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней.

О культуре!

Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с главами государств, принимающими участие в саммите Организации тюркских государств, посетил концерт в комплексе «Вечный город» в Самарканде, куда Глава государства прибыл с рабочим визитом для участия в этом саммите.

На международном кинофестивале тюркского мира Korkut ata в турецком городе Бурса награду за лучшую мужскую роль получил заслуженный деятель Республики Казахстан Кайрат Кемалов, сыгравший в художественном фильме «Ақ боз үй» режиссера Б. Елубая. Фильм снят по мотивам романа писателя, кинодраматурга Смагула Елубая «Ақ боз үй».

Министр культуры и спорта Даурен Абаев в ходе рабочей поездки в Алматы ознакомился с процессом съемок и монтажа нескольких кинопроектов, которые получили господдержку. В частности, были представлены трейлер исторического фильма «Жамбыл. Новая эра» и текущая работа по монтажу картины.

На центральной площади Брюсселя прозвучали звуки казахской домбры. На площади Гран Пляс с короткой программой выступили актеры театра казахских традиций, обычаев «Арлан жете» и исполнители этнической музыки «Хассак».

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира. Имя артиста впервые появилось в ежегодном выпуске издания «The Muslim 500».

Накануне в возрасте 72 лет умер известный сатирик, журналист Копен Амирбек. Глава государства выразил соболезнования в связи с его кончиной. Копен Амирбек в разные годы работал в журналах «Ара-Шмель», «Білім және еңбек», газетах «Қазақ әдебиеті», «Егемен Қазақстан», был пресс-секретарем Генеральной прокуратуры и Верховного суда Республики Казахстан, занимал должность главного редактора Казахского радио, широко известен зрителям своим сатирическим театром «Көпен келе жатыр!...», перевел на казахский язык классиков русской литературы И. Крылова, С. Михалкова, С. Маршака, был автором сборника юмористических и критических статей, обладателем президентской стипендии и ордена «Парасат», лауреатом Международной литературной премии «Алаш».

Искренне радуемся «вестям с полей» о казахстанских спортсменах!

Много медалей принесли в копилку нашего государства бойцы в Аммане (Иордания), на чемпионате Азии-2022 по боксу. Там Алуа Балкибекова победила представительницу Таиланда Тхипсатчей Йодвари и победила ее. После Алуа в полуфинальном поединке победила узбекистанку Фарзону Фозилову и вышла в финал. Другой казахстанский боксер Дулат Бекбауов в четвертьфинальном поединке сразился с представителем Кыргызстана Жакшылыком Талайбековым и тоже одержал победу. Нурканат Райыс встретился с кыргызстанцем Сагыном Сатыбалдыулу и выиграл у него нокаутом во втором раунде. Во втором раунде рефери отсчитал Сатыбалдыулу два нокдауна. Боксер Нурбек Оралбай встретился с представителем Таиланда Веерапоном Джонгджо и одержал победу раздельным решением судей. Назым Кызайбай победила монголку Мунгунсаран Балсан. Позже Н. Кызайбай стала бронзовым призером чемпионата. Сагындык Тогамбай встретился с таджикистанцем Наврузом Джафоевым и одержал победу единогласным решением судей, при этом дважды отправив соперника в нокдаун. Наша боксерша Жайна Шекербекова провела полуфинальный поединок с соперницей Хуан Сяо Вень из Тайваня и одержала победу. Победы наших в Иордании можно перечислять долго, сообщим главное: Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном медальном зачете чемпионата Азии-2022 по боксу в Иордании. Суммарно боксеры из Казахстана завоевали 21 медаль — шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Второе место с 13 медалями заняла сборная Узбекистана — шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые. Третьей с 12 медалями стала Индия — четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых.

Достойно выступили казахстанцы на чемпионате мира по парадзюдо в Баку. Парадзюдоист Аманжол Жанбота стал бронзовым призером чемпионата. На татами он встретился с парадзюдоистом из Германии Горалем Даниэлем. 10 ноября спортсмены Казахстана завоевали бронзовую медаль в командном поединке. Парадзюдоисты вышли в полуфинал, обыграв команду Бразилии, в полуфинале уступили команде Азербайджана и обыграли сборную IBSA. А в личном первенстве Даяна Федосова из Темиртау стала бронзовым призером чемпионата по парадзюдо. Спортсменка завоевала медаль в весовой категории 57 кг.

На этой неделе стало известно, что в том же Баку на Кубке мира по вольной борьбе казахстанец Айдос Султангали стал бронзовым призером ЧМ по греко-римской борьбе в составе команды звезд UWW. В поединке за бронзу команда казахстанца победила Турцию.

15-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова вновь завоевала золотую медаль на чемпионате мира Ju-Jitsu World Championship Abu Dhabi 2022 и стала пятикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу. Она провела три схватки и выиграла всех досрочно болевым и удушающим приемами.

В шотландском Глазго теннисистка Юлия Путинцева в первом матче в групповом этапе Кубка Билли Джин Кинг обыграла соперницу из Великобритании Кейт Бултер. Женская сборная Казахстана по теннису впервые выступала в финале этого кубка. Второе важное очко нашей команде в групповом этапе Кубка принесла лидер сборной Елена Рыбакина.

В другой части света Денис Никиша завоевал «серебро» на второй 500-метровке на втором этапе Кубка мира по шорт-треку в американском Солт-Лейк-Сити. Адилю Галиахметову досталась «бронза» на дистанции 1000 метров, а мужская сборная осталась без медали в эстафете из-за падения.

Компания «Suleimen Promotions» выступила с официальным заявлением по состоянию казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы. Накануне Ербосынулы проиграл тяжелым нокаутом кубинцу Давиду Моррелю бой за титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе и был госпитализирован. 7 ноября Айдос был введен в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг. Позже Президент Казахстана направил слова поддержки спортсмену, который показал на профессиональном ринге высокое мастерство и подлинное мужество.

Сегодня казахстанский теннисист Александр Недовесов стал победителем «челленджера» в Братиславе (Словакия) в парном разряде. Недовесов выиграл турнир в дуэте с украинцем Денисом Молчановым. А казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил пояс WBO в среднем весе, победив британца Дензела Бентли.



