Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Расследование в отношении «Яндекс.Такси» проводит АЗРК

    14 Декабря 2022, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана ведет расследование по тарифообразованию в отношении компании «Яндекс.Такси». Об этом сообщил первый заместитель председателя ведомства Рустам Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госоргана.

    На рынке такси, по словам Ахметова ведется расследование «Яндекс. Такси», который взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование - в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учетом повышенного спроса. Если будут выявлены монопольно-высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия.

    «В целом цифровизация рынка такси в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая. Агрегаторы зарабатывают на увеличении объемов услуг. С другой стороны, чем выше спрос на услуги агрегатора, тем выше его цена. С этим связано и увеличение тарифов. При этом, на данном рынке есть конкуренция. Помимо «Яндекс. Такси» есть InDriver , прочие агрегаторы и таксомоторные компании. Здесь уже решает клиент», – пояснил замглавы АЗРК.
    Цены и тарифы АЗРК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рынок сотовых операторов необходимо демонополизировать - АЗРК
    Сахарным заводам Казахстана помогут с оборотными средствами
    Почему растут цены на продукты, сотовую связь и такси в Казахстане
    Как регулируют цены на продукты питания в Актюбинской области
    Популярное
    1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
    2 Модель цифрового университета внедрят в Казахстане
    3 Цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность вузов – Миннауки РК
    4 Выращивать форель и осетровых будут в Костанайской области
    5 Последствия схода ледяного потока устраняют на набережной реки Есентай в Алматы
    Новости партнеров