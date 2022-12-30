Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-6-8℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Расследование в отношении Яндекс.Такси будет продолжено - АЗРК

    30 Декабря 2022, 16:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан прокомментировало ситуация касательно частичной отмены Судом приказа о проведении расследования в отношении Яндекс.Такси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В четверг, 29 декабря, Специализированный межрайонный административный суд города Алматы огласил решение о частичной отмене приказа департамента АЗРК по городу Алматы, в части проверяемого периода за 2022 год. Суд данное решение мотивировал отсутствием анализа за 2022 год, проведенного до начала расследования.

    «Вместе с тем, доля Яндекс.Такси по городу Алматы составила в 2020 году – 83,78%, в 2021 году – 84,34%, за первое полугодие 2022 года – 95,3%. По городу Астане в 2020 году доля составила 60,7%, в 2021 г. 67,3%. Занимаемое положение Яндекс.Такси демонстрирует стабильный рост на протяжении 2-х и более лет, что позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на рынке.
    Комиссия Яндекс.Такси составляет от 17% с учетом НДС, при этом, самая высокая комиссия конкурента Яндекс.Такси на рынке составляет 12,5%, следовательно, комиссия Яндекс.Такси выше максимальной рыночной на 36%. При этом доля конкурента по городу Алматы в 2020 составляла 0,6%, в 2021 0,3%», - говорится в сообщении АЗРК.

    Вместе с тем, АЗРК обращает внимание на то, что помимо Яндекс.Такси комиссию от 4% с водителей также взимают таксопарки-партнеры, что приводит к общему удорожанию стоимости поездок в Республике Казахстан.

    «Судом при разъяснении своего решения отмечено, что признаки нарушения законодательства со стороны Яндекс.Такси нашли свое подтверждение и уполномоченный орган вправе открыть расследование за 2022 год после проведения соответствующего анализа. В связи с чем, расследование антимонопольным органом будет продолжено. На сегодняшний день АЗРК анализируются действия Яндекс.Такси на предмет установления монопольно высоких цен в 2022 году», - сообщили в АЗРК, напомнив, что основанием для начала расследования в отношении Яндекс.Такси послужили многочисленные жалобы со стороны клиентов на высокие цены и водителей ввиду несогласия с высокой комиссией, установленной Яндекс.Такси.
    Суды Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Восстановление параметров тепла в 4 многоквартирных и 45 частных домах ведется в Экибастузе
    Работник завода в Таразе сгорел заживо в печи: полиция изъяла видеозапись с камер
    Незаконно увеличили себе зарплаты и бонусы на 169 млн тенге руководители «Казгеологии» - Антикор
    Частным лабораториям разрешено диагностировать коронавирус без дополнительных разрешений
    Популярное
    1 Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле
    2 Президент РК подписал поправки в законодательство о судах с участием присяжных заседателей
    3 Канат Мусин прокомментировал свое назначение на пост судьи Конституционного суда
    4 Олег Крук освобожден от должности первого замакима Павлодарской области
    5 Семья Пеле опубликовала послание после его смерти
    Новости партнеров