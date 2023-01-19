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    Расследование в отношении собственников ТЭЦ ведут в Риддере

    19 Января 2023, 20:20

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы ведут расследование в отношении собственников ТЭЦ Риддера. По словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, ТЭЦ либо передадут в государственную собственность, либо найдут инвестора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    Глава области Даниал Ахметов сегодня выехал в Риддер на ТЭЦ, где в 06:54 произошел пожар в цехе топливоподачи. Менее чем за два часа возгорание было ликвидировано. По словам акима области, все четыре котла находятся в рабочем состоянии, станция временно переведена на другой вид топлива – мазут.

    «С 6 ноября, с момента первой аварии, собственники Риддер ТЭЦ не предпринимали практически никаких действий по исправлению ситуации. Сейчас только благодаря гарантиям областного акимата идут поставки угля с разреза Каражыра и мазута от «Казмунайгаза». Около 600 миллионов тенге затрачено на строительные и срочные восстановительные работы, сейчас станция находится в жизнеспособном состоянии. Четыре года здесь не проводилось вообще никакого ремонта. Здесь не соблюдалась технологическая дисциплина, практически не работают системы аспирации и вентиляции, в результате чего скапливается большое количество угольной пыли. Мы неоднократно делали замечания, однако владельцы станции ничего не сделали, чтобы устранить проблемы», – пояснил Даниал Ахметов.

    В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование в отношении собственников Риддер ТЭЦ, после его завершения будет решаться вопрос о ее дальнейшей судьбе.

    «ТЭЦ либо передадут в государственную собственность, либо мы найдем инвестора, который будет готов выполнить все договорные обязательства перед населением Риддера», – подытожил глава региона.

    Ранее сообщалось, что на ТЭЦ в Риддере произошел пожар в цехе топливоподачи, в связи с чем вновь снизилась температура в теплосети. Износ оборудования на ТЭЦ в Риддере достиг показателя 74,5%. Полномасштабная реконструкция запланирована в мае.

    Фото: tets.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Акимат Регионы ТЭЦ
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