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    Расследование в отношении руководства управления здравоохранения Мангистауской области проводит Антикор

    5 Февраля 2021, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении руководства управления здравоохранения Мангистауской области. Об этом на онлайн-брифинге сообщил следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении руководства управления здравоохранения Мангистауской области по факту злоупотребления должностными полномочиями при приобретении медицинского оборудования в рамках выделенных денежных средств по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории области», - сказал на онлайн-брифинге следователь по особо важным делам агентства.

    По его словам, в отношении одного из руководителей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. «Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавил Данияр Бигайдаров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Коррупция Здравоохранение Мангистауская область
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