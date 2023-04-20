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    Расследование в отношении организаторов финпирамиды «Chia Tai Tianging» начато в Алматы

    20 Апреля 2023, 15:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging» начато департаментом Агентства финмониторинга Казахстана по городу Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    «Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАД-ов и других лекарственных препаратов указанной компании. При вложении инвестиций и приведя за собой других потенциальных инвесторов, выплачиваются бонусы. Вместе с тем, «Chia Tai Tianging» как юридическое лицо на территории РК не зарегистрировано», - сообщили в АФМ.

    В настоящее время департамент АФМ по городу Алматы задержал и водворил в ИВС двух активных лидеров данной компании.

    Мероприятия по установлению местонахождения организатора и других лидеров продолжается.

    АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью «Chia Tai Tianging» просим обратиться в саll-центр АФМ 1458.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Финансовая пирамида
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