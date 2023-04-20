Расследование в отношении организаторов финпирамиды «Chia Tai Tianging» начато в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging» начато департаментом Агентства финмониторинга Казахстана по городу Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАД-ов и других лекарственных препаратов указанной компании. При вложении инвестиций и приведя за собой других потенциальных инвесторов, выплачиваются бонусы. Вместе с тем, «Chia Tai Tianging» как юридическое лицо на территории РК не зарегистрировано», - сообщили в АФМ.

В настоящее время департамент АФМ по городу Алматы задержал и водворил в ИВС двух активных лидеров данной компании.

Мероприятия по установлению местонахождения организатора и других лидеров продолжается.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью «Chia Tai Tianging» просим обратиться в саll-центр АФМ 1458.