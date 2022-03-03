Расследование в Алматинской области: получали взятки до 280 тысяч тенге инспекторы транспортного контроля

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с областным Департаментом Комитета национальной безопасности и Талдыкорганской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность сотрудников инспекции транспортного контроля Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

«Руководитель отдела и его два подчиненных в период с начала 2021 года по февраль 2022 года на системной основе получали взятки от 50 тысяч до 280 тысяч тенге, от предпринимателей за беспрепятственный проезд и не привлечение их к административной ответственности на автомобильных дорогах.

Трое сотрудников инспекции транспортного контроля задержаны и водворены в изоляторы временного содержания Управления полиции города Талдыкоргана.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом», - говорится в сообщении пресс-службы Антикоррупционной службы РК.