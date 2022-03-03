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    Расследование в Алматинской области: получали взятки до 280 тысяч тенге инспекторы транспортного контроля

    3 Марта 2022, 10:41

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с областным Департаментом Комитета национальной безопасности и Талдыкорганской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность сотрудников инспекции транспортного контроля Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    «Руководитель отдела и его два подчиненных в период с начала 2021 года по февраль 2022 года на системной основе получали взятки от 50 тысяч до 280 тысяч тенге, от предпринимателей за беспрепятственный проезд и не привлечение их к административной ответственности на автомобильных дорогах.

    Трое сотрудников инспекции транспортного контроля задержаны и водворены в изоляторы временного содержания Управления полиции города Талдыкоргана.

    Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом», - говорится в сообщении пресс-службы Антикоррупционной службы РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Происшествия Регионы Казахстана Борьба с коррупцией
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