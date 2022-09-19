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    Расследование убийства врача прокомментировали в Минздраве РК

    19 Сентября 2022, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала ход расследования убийства алматинского врача в апреле текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я тоже не знаю. Этим занимаются следственные органы. Мы еще официальную версию не слышали», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса, после презентации Законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

    Ранее сообщалось, что в Алматы из охотничьего ружья застрелили известного врача- гастроэнтеролога Юрия Шумакова. По одной из рабочих версий полиции, преступление мог совершить его пациент.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Происшествия Минздрав РК Ажар Гиният
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