Расследование убийства врача прокомментировали в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала ход расследования убийства алматинского врача в апреле текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я тоже не знаю. Этим занимаются следственные органы. Мы еще официальную версию не слышали», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса, после презентации Законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

Ранее сообщалось, что в Алматы из охотничьего ружья застрелили известного врача- гастроэнтеролога Юрия Шумакова. По одной из рабочих версий полиции, преступление мог совершить его пациент.



