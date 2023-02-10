Расследование транспортных происшествий на станции Карабас и Семей проводят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на запрос депутатов сообщил, что за последние три года Комиссия по расследованию крушений изучила 33 случая нарушений безопасности движения на железных дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние три года Комиссия по расследованию крушений и аварий при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (далее – Комиссия) изучила и проанализировала 33 случая нарушений безопасности движения (23 – крушения, 8 – аварий, 2 – расследуются). АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) допущено только одно транспортное происшествие на перегоне Карабас ОП767, причиной которого послужило нарушение технологии производства путевых работ», - отметил Алихан Смаилов.

Согласно опубликованным данным, в результате к дисциплинарной ответственности привлечены 17 работников компании. Строгий выговор получили 7 работников компании, расторжение трудового договора – 3, выговор – 4, переведены на нижеоплачиваемую должность – 3. Дисциплинарная ответственность по 32 другим транспортным происшествиям рассматривается работодателями в соответствии со статьей 65 Трудового кодекса РК.

«В целях предупреждения нарушений безопасности движения, комиссия в адрес юридических лиц в 2020 году направила 207 рекомендаций, в 2021 году - 92 рекомендации, в 2022 году - 208 рекомендаций (соблюдение в техническом состоянии тормозного оборудования, обеспечение надлежащих действий локомотивной бригады при ведении поезда и технического состояния верхнего строения путей, а также подвижного состава). Результаты расследований транспортных происшествий, произошедших 28 декабря 2022 года на станции Карабас и 22 декабря 2022 года на станции Семей, будут определены по итогам работы комиссии в составе представителей Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Транспортной прокуратуры Генеральной прокуратуры, КТЖ, собственников вагонов и других заинтересованных лиц. По указанному факту Министерство внутренних дел проводит досудебное расследование по статье 344 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Вопросы, поднимаемые АО «КазШпал», носят гражданско-правовой характер и будут рассматриваться в рамках гражданского законодательства в судебном порядке. Данные вопросы находятся на контроле Правительства», - заверил Алихан Смаилов.





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