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    Расследование смерти сенатора Гульмиры Каримовой прокомментировали в МВД

    9 Марта 2023, 14:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал расследование смерти сенатора Гульмиры Каримовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах Сената журналисты спросили у главы Министерства внутренних дел о регистрации смерти депутата Гульмиры Каримовой в Едином реестре досудебных расследований и не заведено ли было уголовное дело по данному факту.

    «Сегодня в Казахстане существует Единый реестр досудебных расследований. Любые заявления - насильственной была смерть или ненасильственной - все регистрируется. Также по ним проводятся специальные исследования, экспертизы, чтобы выяснить причину смерти», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, для заявления по смерти необходима регистрация в ЕРДР, уголовное дело не заводилось.

    «Никакого дела не возбуждено, факт зарегистрирован в ЕРДР, по нему проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения причин смерти. Это обычная процедура, стандарты стран ОЭСР, любое заявление регистрируется и по нему проводится процессуальная проверка в рамках ЕРДР. Если не выяснена причина смерти, назначается экспертиза, а экспертизу без регистрации в ЕРДР процессуально невозможно назначить», - пояснил Марат Ахметжанов.

    Ранее сообщалось, что на 46-м году жизни скоропостижно скончалась сенатор Гульмира Каримова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат МВД РК
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