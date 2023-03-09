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Расследование смерти сенатора Гульмиры Каримовой прокомментировали в МВД

Автор:  
Серик Сабеков
9 Марта 2023, 14:18
Расследование смерти сенатора Гульмиры Каримовой прокомментировали в МВД Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал расследование смерти сенатора Гульмиры Каримовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Сената журналисты спросили у главы Министерства внутренних дел о регистрации смерти депутата Гульмиры Каримовой в Едином реестре досудебных расследований и не заведено ли было уголовное дело по данному факту.

«Сегодня в Казахстане существует Единый реестр досудебных расследований. Любые заявления - насильственной была смерть или ненасильственной - все регистрируется. Также по ним проводятся специальные исследования, экспертизы, чтобы выяснить причину смерти», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, для заявления по смерти необходима регистрация в ЕРДР, уголовное дело не заводилось.

«Никакого дела не возбуждено, факт зарегистрирован в ЕРДР, по нему проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения причин смерти. Это обычная процедура, стандарты стран ОЭСР, любое заявление регистрируется и по нему проводится процессуальная проверка в рамках ЕРДР. Если не выяснена причина смерти, назначается экспертиза, а экспертизу без регистрации в ЕРДР процессуально невозможно назначить», - пояснил Марат Ахметжанов.

Ранее сообщалось, что на 46-м году жизни скоропостижно скончалась сенатор Гульмира Каримова.


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