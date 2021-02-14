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    Расследование проведут из-за пожара на судне «Туркестан» в Каспийском море

    14 Февраля 2021, 14:29

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Возгорание обшивки выхлопной трубы левого главного двигателя произошло 8 февраля на судне «Туркестан», следовавшем по маршруту из порта Говсан (Азербайджан) в порт Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    «Пожар произошел за пределами территориальных вод Республики Азербайджан в 30 милях от острова Чилов. Экипаж состоял из 10 человек (4 граждан РК, 6 граждан РФ). Пострадавших нет. Груза на борту не было», - говорится в сообщении ведомства.

    Тушение пожара произведено стационарной системой углекислотного объемного пожаротушения. Пожар потушен. Из-за повреждений запуск главного двигателя не возможен. Судно было лишено хода, но критических разрушений, нарушения целостности корпуса, водотечности нет.

    «9 февраля организована буксировка с помощью буксира «ЯРЕНГА». 10 февраля судно «Туркестан» отбуксирован в порт Зира (Азербайджан) для производства расследования и ремонта. В настоящее время судно безопасно ошвартовано у причала», - пояснили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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