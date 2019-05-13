Расследование против Джулиана Ассанжа возобновят в Швеции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Шведская прокуратура возобновляет расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства в понедельник, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Заместитель главного государственного прокурора Ева-Мари Перссон сегодня решила возобновить дело Ассанжа, которое ранее было прекращено», - говорится в коммюнике.

Шведская прокуратура запросит выдачу основателя WikiLeaks в соответствии с европейским ордером на арест. Сейчас он отбывает наказание в Великобритании по делу о нарушении условий залога.

После того как Джулиан Ассанж в апреле покинул Посольство Эквадора в Лондоне, обстоятельства дела, как считают в прокуратуре, изменились. Среди прочего, ведомство рассматривает возможность провести допрос основателя WikiLeaks по видеосвязи или на территории Великобритании

В то же время отмечается, что решение о том, выдавать Ассанжа Швеции или США, где его обвиняют в сговоре с целью взлома компьютеров с засекреченной информацией, полностью остается за британскими властями.

Отметим, расследование по подозрению в изнасиловании было возбуждено в 2010 году по заявлению потерпевшей. Через 7 лет следствие прекратили, поскольку Ассанж с 2012 года находился в Посольстве Эквадора в Лондоне. Сам основатель WikiLeaks отрицает предъявленные обвинения и заявляет, что расследование в отношении него было политически мотивированным.