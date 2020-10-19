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    Расследование по делу госцентра поддержки кино прокомментировали в Минкульте

    19 Октября 2020, 14:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расследование по коррупционному делу государственного центра поддержки кино прокомментировали в Министерстве культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действительно, от Антикоррупционной службы поступило сообщение о нарушениях такого характера, коррупционного характера, которые на сегодня проводится следствие в отношении главы государственного наццентра поддержки кино госпожи Сарсеновой. Следственные мероприятия продолжаются, суда не было. И вы знаете, согласно законодательству РК, когда человек находится под следствием, его невозможно, если он по собственному желанию не подает заявление, ни сместить, ни какие-то другие административные мероприятия провести», - сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова на брифинге в СЦК.

    Она подтвердила, что г-жа Сарсенова действительно занимает этот пост.

    «Мы ждем решения суда. Вы знаете, что в любом случае до решения суда человек пользуется своим правом, и презумпция невиновности существует. Поэтому на сегодня у нас пришли два молодых еще заместителя, и было предложено место заместителя Асенову Арману, который был в свое время директором Казахфильма. К сожалению, он отказался, поэтому, когда состоится суд и при освобождении этого места, конечно, и на конкурсной основе, я думаю, что у нас есть действительно достойные люди, которые могут работать в этой сфере и будут приглашены новые лица директорами этой организации», - отметила министр

    «На самом деле, госцентр поддержки кино является нашей подведомственной организацией, и работа этого центра, как и любой подведомственной организации, нами очень внимательно отслеживается. И те действия, если суд признает действия нынешнего директора госпожи Сарсеновой неправомерными, конечно, будут сделаны определенные выводы, административного характера, в том числе», - заключила А. Раимкулова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Коррупция Минкультуры
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