Расследование осуществляется по трехзвенной модели уголовного процесса - МВД о январских событиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава МВД РК Марат Ахметжанов в ходе слушания по январским событиям в Мажилисе сообщил, что по окончании беспорядков было инициировано расследование январских событий. Расследование осуществляется в рамках трехзвенной модели уголовного процесса, передает МИА «Казинформ».

«В целом, расследовались 4623 уголовных дела: факты убийства (91), кражи (2504), незаконный оборот оружия (440), хулиганства (368), умышленное повреждение чужого имущества (188). Допрошены свыше 20 тысяч граждан. Назначено более 5 тысяч экспертиз. Изъято большое количество похищенного имущества на 350 млн тенге», - проинформировал Марат Ахметжанов.

По данным МВД РК, всего по уголовным делам были задержаны 983 лица.

«В то же время по поручению Главы государства граждане, не имевшие судимость и добровольно возместившие ущерб, освобождались – это 255 человек. В отношении большей части лиц применялись меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Эта мера не распространялась на граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, имевших судимость и скрывавшихся от органов следствия. 226 подобных нарушителей оставались под стражей», - сообщил глава МВД.

Он также заявил, что расследование осуществляется в рамках трехзвенной модели уголовного процесса.

«Полицией, прокуратурой, судом – обеспечивается тройной контроль и объективность процесса расследования. В результате суду предан 631 обвиняемый. Из них осуждены 599 лиц, в том числе 455 к ограничению свободы, 132 – к лишению свободы, 6 – общественным работам, 6 – к штрафу», - резюмировал министр.



