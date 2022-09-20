Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Расследование несчастного случая на стройке завершила спецкомиссия в СКО

    20 Сентября 2022, 13:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области специальная комиссия по расследованию причин отравления и гибели рабочих на стройке в Петропавловске пришла к выводу, что несчастный случай не связан с трудовой деятельностью пострадавших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Государственный инспектор труда Гульнара Мурзаканова пояснила, что мужчин пригласил на работу не руководитель компании, а разнорабочий по собственной инициативе.

    «Пострадавших пригласил разнорабочий этой организации, не должностное лицо. Именно ему была поручена работа. Он пригласил своего знакомого, тот - своих друзей, они хотели заработать. Это подтвердилось и опросами, и документами, собранными комиссией. Вывод: несчастный случай не связан с трудовой деятельностью пострадавших, поскольку они не являются сотрудниками организации. Вина работодателя в том, что он не контролировал своего работника. Участок огорожен. Разнорабочий сказал на контрольно-пропускном пункте, что заводит их. Его знали на КПП и пропустили. Работники организации должны ставить в известность руководителя и без его разрешения не пропускать на свои рабочие места. Работодатель будет принимать меры в отношении своих сотрудников», - прокомментировала Г. Мурзаканова.

    В конце августа на строительной площадке во время чистки колодца получили отравление трое молодых мужчин. Один из них скончался , второй находился в больнице в тяжелом состоянии.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемый в убийстве юриста задержан – МВД РК
    Туман ожидается 15 октября на западе и севере Казахстана
    Расследование началось в Алматы по факту попытки самоубийства школьницы
    Факт гибели двух братьев из Рудного прокомментировали в полиции
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров