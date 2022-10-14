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    Расследование началось в Алматы по факту попытки самоубийства школьницы

    14 Октября 2022, 16:59

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы началось расследование по факту попытки суицида школьницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Получена информация о факте суицида школьницы в одном из лицеев Алматы. Также сообщалось о том, что она лежит в отделении реанимации. По данному факту начато расследование. По предварительным данным причиной суицида могла стать ссора с родителями. Выясняются все подробности и причины случившегося. Девочка в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», - сообщается на сайте Polisia.kz .

    Ранее подобный факт суицида был зарегистрирован в Таразе. Однако ребенок скончался. 12 октября в дежурную часть управления полиции Тараза позвонила 55-летняя женщина и сообщила, что в 00:20 часов в одном из гаражей областного центра было обнаружено тело ее сына 2008 года рождения в повешенном состоянии. В ходе осмотра трупа на месте происшествия сотрудники полиции следов насилия не выявили. Труп доставлен в жамбылский областной морг.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Алматы Происшествия МВД РК Дети
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