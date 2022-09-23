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    Расследование из-за высоких цен начали в отношении Национального центра экспертизы

    23 Сентября 2022, 10:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антимонопольное расследование начали в отношении АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по признакам злоупотребления доминирующим положением, в части установления монопольно высоких цен, передает МИА «Казинформ».

    Агентство по защите и развитию конкуренции провел анализы состояния конкуренции на рынках услуг подтверждения соответствия (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) и метрологии (поверка и калибровка средств измерений).

    Национальный центр, занимая доминирующее положение, повышал цены на некоторые услуги.

    По итогам расследования, действиям Национального центра по повышению цен на вышеуказанные услуги дадут соответствующую оценку.

    Ранее сообщалось, что из-за высоких цен на поездки в отношении «Яндекс.Такси» продолжается расследование. С начала текущего года в адрес департамента поступило 6 обращений в отношении «Яндекс Такси.Корп» по вопросам высоких цен.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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