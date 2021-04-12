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    Расслабляться нельзя ни на минуту - Женис Касымбек о контроле за паводком

    12 Апреля 2021, 15:17

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области из-за резкого потепления вопрос прохождения паводка стал одной из главных тем. Подтоплений жилых домов не допущено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона Женис Касымбек призвал подчинённых «не расслабляться» и потребовал заблаговременно реагировать на все риски.

    «Паводковый период не завершён. Расслабляться нельзя ни на минуту. Режим особой боеготовности должен быть. Акимам городов и районов усилить контроль за прохождением паводка. Своевременно информировать людей и принимать необходимые меры в случае возникновения рисков. Во избежание заторов на реках вовремя проводить мероприятия по подрыву льда. Принять оперативные меры при возникновении угроз затопления автомобильных дорог, обеспечить транспортное сообщение», - сказал аким области на аппаратном совещании в режиме онлайн.

    На всех крупных водохранилищах должны быть выставлены временные посты для круглосуточного наблюдения.

    По информации ДЧС области, с 7 по 11 апреля произошло 15 фактов переливов на автодорогах. В Нуринском районе на трёх участках движение было приостановлено, два из которых остаются закрытыми.

    «Фактов подтоплений жилых домов, объектов, переливов на железных дорогах не зарегистрировано. В посёлке Нура устранён ледовый затор на реке Кундызды. Укреплён защитный вал. В Нуринском районе в зоне разлива реки Кон остаются сёла Ныгман и частично Актубек. Защитные мероприятия были проведены заблаговременно. Угрозы населённым пунктам нет. Для обеспечения жителей имеются запасы продуктов и медикаментов», - доложил начальник ДЧС Мурат Катпанов.

    По его словам, продолжаются поиски без вести пропавшего мужчины в Нуринском районе. Его автомобиль извлекли из воды.

    Ликвидирована угроза переполнения плотин «Байкадам» и «Миньковка».

    С учётом увеличения притоков осуществляется сброс воды из Самаркандского и Интумакского водохранилищ.

    По гидрологическим прогнозам, уровень воды в реках может ещё подняться. Ожидается, что на этой неделе в области потеплеет до 20-23 градусов, а во второй половине месяца синоптики прогнозируют осадки, местами со снегом.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Безопасность Паводок Общество Погода МЧС
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