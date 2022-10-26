Расширяются сферы контроля специфических товаров - законопроект одобрил Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во втором чтении Мажилис одобрил проекты законов «О контроле специфических товаров» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля специфических товаров», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член Комитета по международным делам и обороне Ержан Кудайберген пояснил, что рассматриваемые законопроекты были одобрены Мажилисом Парламента в первом чтении 7 апреля 2021 года.

«Контроль специфических товаров приобретает еще большую актуальность с учетом поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного 11 января 2022 года на заседании Мажилиса, о необходимости тщательного контроля оборота оружия и регулирования его законодательно для укрепления безопасности страны и предупреждения угроз. В ходе рассмотрения законопроектов от Комитетов Мажилиса и депутатов поступило более ста пятидесяти замечаний и предложений, которые были детально изучены и обсуждены на заседаниях рабочей группы. Так, была полностью переработана статья, регулирующая государственный контроль в сфере контроля специфических товаров. Правительством предлагалось ограничиться только профилактическим контролем за использование импортированных специфических товаров в заявленных целях без посещения субъекта контроля. Депутатами же были внесены поправки, расширяющие сферы контроля. Контролю будут подлежать не только использование импортированных специфических товаров в заявленных целях, но и передача импортированных специфических товаров третьим лицам, и соблюдение правил и сроков ведения учета совершаемых внешнеэкономических сделок со специфическими товарами. Также расширены формы осуществления государственного контроля, не только профилактический контроль без посещения субъекта контроля, но и с посещением субъекта контроля, а также внеплановые проверки. Закреплен порядок проведения государственного контроля. Все это позволит создать эффективную систему контроля и повысит уровень национальной безопасности», - сказал член Комитета по международным делам и обороне на заседании Мажилиса Парламента РК.

Депутатами была установлена возможность по результатам профилактического контроля привлекать к административной ответственности субъект контроля. Кроме того, учитывая, что контроль специфических товаров может потребовать привлечения квалифицированных специалистов-экспертов в различных отраслях, депутатами внесены поправки, предусматривающие возможность для уполномоченного органа помимо государственных органов, привлекать организации и специалистов, владеющих специальными знаниями и навыками.

«В целях защиты прав субъектов частного предпринимательства при осуществлении органами государственных доходов контроля за перемещением товаров через Государственную границу РК депутатами предложено дополнить понятийный аппарат определениями понятиями «коммерческие документы» и «транспортные документы». Сопутствующий законопроект разработан в целях приведения норм, предусмотренных основным законопроектом в соответствии с действующим законодательством. Депутатами внесены поправки, направленные на установление уголовной ответственности за импорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового уничтожения, вооружения и военной техники. Введение указанной нормы направлено на пресечение нелегального ввоза в нашу страну технологий, позволяющих создавать запрещенные в нашей стране оружие массового уничтожения, вооружение и военную технику и позволит повысить уровень безопасности в этой сфере», - добавил мажилисмен.

Нормы законопроектов приведены в соответствие с действующим законодательством, доработаны с учетом замечаний и предложений Комитетов и депутатов, внесены поправки уточняющего и редакционного характера.

Депутаты Мажилиса проголосовали, одобрили и поддержали законопроекты во втором чтении для направления на рассмотрение в Сенат Парламента РК.