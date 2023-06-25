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    Расширять яичные птицефабрики будут в Казахстане

    25 Июня 2023, 15:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о поддержке развития птицеводческой отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос восстановления субсидирования производства пищевого яйца по ранее действовавшему нормативу прорабатывался в рамках совершенствования мер государственной поддержки агропромышленного комплекса. Вместе с тем, в связи с ограниченными возможностями республиканского бюджета в настоящее время восстановление субсидирования пищевого яйца не представляется возможным. При этом, в целях развития яичной отрасли оказывается поддержка в виде субсидирования приобретения суточного молодняка финальной формы яичного направления, полученного от племенной птицы, с нормативом субсидий 60 тенге за приобретенную голову», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Также, в рамках Правил инвестиционного субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях для развития яичной отрасли предусмотрено субсидирование по 2-м направлениям:

    – создание и расширение племенного репродуктора первого и второго порядка в птицеводстве;

    – расширение яичных птицефабрик с увеличением производственной мощности от 50 млн яиц.

    Кроме того, предусмотрено возмещение затрат на приобретение техники и оборудования для переработки птичьего помета, мощностью 50 тонн/сутки. Доля возмещения инвестиционных вложений по указанным направлениям составляет 25%.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сельское хозяйство
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