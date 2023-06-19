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    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане

    19 Июня 2023, 13:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заявил о планах по увеличению площади земель с применением водосберегающих технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из основных факторов увеличения валового сбора овощей является введение в оборот орошаемых земель. Эта работа проводится совместно с Министерством экологии и природных ресурсов. На сегодняшний день отмечается увеличение площадей, где внедрены водосберегающие технологии, которые способствуют увеличению урожайности путем точечной подачи воды и питательных элементов», - сказал Ербол Карашукеев на Правительственном часе в Мажилисе.

    По его словам, ежегодному росту способствует инвестиционное субсидирование, в рамках которого возмещается 50% понесенных затрат фермеров на приобретение современных систем орошения, а также подведения всей необходимой инфраструктуры для забора и подачи воды.

    «В 2022 году площадь земель с применением водосберегающих технологий была увеличена на 21 тысячу га, фактическое исполнение составило 105%. В текущем году площадь таких земель предполагается довести до 300 тысяч га, а к 2030 году площади будут доведены до 750 тысяч га. В рамках тиражирования опыта Северо-Казахстанской области при уточнении республиканского бюджета на 2024 год акиматами областей заявлена дополнительная потребность в сумме 63,2 млрд тенге на реализацию 69 проектов», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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