Расширять культурно-гуманитарное сотрудничество в Центральной Азии призвал Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил участников первого Центрально-Азиатского медиафорума, стартовавшего в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравляю Вас с открытием первого Центрально-Азиатского медиафорума! В современном мире, где интенсивно развиваются массовые коммуникации, особенно важно обмениваться опытом в медиасфере и расширять сферу культурно-гуманитарного сотрудничества в регионе», - отметил Касым-Жомарт Токаев в своей приветственной речи, которую зачитал участникам форума Государственный советник РК Ерлан Карин.

По мнению Главы государства, форум, объединяющий известных журналистов, экспертов и медиаменеджеров региона, представляет собой уникальную дискуссионную площадку, позволяющую совместно обсуждать профессиональные позиции, взгляды специалистов. Всестороннее взаимодействие государств в этой сфере основано на нашей истории и общем наследии братских народов.

«В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими братскими странами. Символично, что церемония подписания договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, предусматривающего совместное развитие Центральной Азии в 21 веке, началась в этот юбилейный год. Уверен, что стратегический документ придаст новый импульс укреплению нашего всестороннего партнерства», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана напомнил о своем предложении, озвученном на четвертой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, - открыть общий телеканал, вещающий о событиях в наших странах, или создать специальный сайт.

«На сегодняшнем форуме этот вопрос тоже будет обсуждаться в частном порядке. Мы не должны ограничиваться региональным информационным пространством в эпоху глобализации. Важно создавать совместные медиапродукты и популяризировать общие ценности на международном уровне. Тем самым мы проявляем созидательность идей и показываем яркую деятельность стран Центральной Азии. Уверен, что сегодняшнее коллегиальное совещание будет содержательным и станет традиционным мероприятием, укрепляющим многоотраслевые связи наших стран», - заключил Касым-Жомарт Токаев.



