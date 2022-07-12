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    Расширяется авиасообщение Казахстана с Россией

    12 Июля 2022, 14:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по возобновлению и открытию международного сообщения Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Российской Федерации проработан вопрос открытия двух регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Россией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    Российская авиакомпания Red Wings с 17 июля планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Челябинск с частотой 1 рейс в неделю по воскресеньям, а также с 22 июля по маршруту Актобе – Жуковский с частотой 2 рейса в неделю - по пятницам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95.

    Открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами. Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Транспорт Россия МИИР РК Авиация
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