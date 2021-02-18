Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туризм

    Расширить список безвизовых стран планируют в Казахстане

    18 Февраля 2021, 16:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году планируется расширить список безвизовых стран до 90. Об этом сообщили в Минкультуры РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году мы расширили список безвизовых стран до 74 стран, внедрили электронные визы для граждан 105 государств. В пилотном режиме внедрили 72-часовой безвизовый транзит для граждан Китая и Индии. Отменили регистрацию иностранцев при въезде на срок до 30 дней и миграционные карточки также отменены. Начата модернизация пунктов пропуска на границе. И также мы уже начали запускать иностранные авиакомпании для того, чтобы они могли в 11 городах нашей страны прилетать и забирать пассажиров (режим Open Sky)», - сказал в ходе заседания коллегии вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов.

    По информации вице-министра, в 2021 году планируется расширить список безвизовых стран до 90. Также готовится предложение по безвизовому режиму для иностранцев для упрощения процесса получения электронной визы.

    «Также мы сейчас уже в пилотном режиме закончили внедрение системы E-Qonaq в 160 гостиницах, и теперь, благодаря этой системе, любому иностранному туристу не нужно будет отдельно проходить регистрацию. Это все будет проходить автоматически, когда гражданин уже заселится в гостиницу», - отметил Г. Абдрахимов.

    Напомним, сегодня проходит коллегия Министерства культуры и спорта. В коллегии принимает участие заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туризм Минкультуры
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    В 50 раз сократилось число игорных заведений в Казахстане
    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка