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    Расширить список авторизованных покупателей стрессовых активов планируют в РК

    11 Мая 2022, 11:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют расширить список авторизованных покупателей стрессовых активов. Об этом сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие меры предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов».

    «Во-первых, законопроектом предусматривается расширение существующего списка авторизованных покупателей стрессовых активов путем включения частных инвесторов», - сказала Мадина Абылкасымова на пленарном заседании палаты.

    По ее словам, в соответствии со статей 36-1 законодательства о банках перечень авторизованных покупателей включает банки второго уровня, дочерние организации банков по управлению стрессовыми активами, Фонд проблемных кредитов, коллекторские агентства и другие финансовые организации.

    «При этом список расширяется, право продажи стрессовых активов банков и МФО передаются частным инвесторам.Частным инвесторам разрешается приобретать только займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для защиты прав заемщиков – физических лиц законопроектом не предусмотрена продажа кредитов физических лиц частным инвесторам», - пояснила Мадина Абылкасымова.

    Автор:

    Серик Сабеков

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