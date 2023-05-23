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    Расширить сеть психолого-медико-педагогической консультации планируют в Казахстане

    23 Мая 2023, 12:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев поделился планами по расширению сети психолого-медико-педагогической консультации для детей с особыми образовательными потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК) в 2022 году по республике учтено 188 144 ребенка с особыми образовательными потребностями. Законодательно снижена норма для открытия одного ПМПК с 60 до 50 тысяч детского населения. В настоящее время сеть ПМПК составляет 93 единицы (2022 г – 86 ПМПК). До 2025 года планируется расширение сети ПМПК до 126 единиц», - сообщил Гани Бейсембаев в своем ответе на депутатский запрос.

    Он уточнил, что на данный момент потребность страны составляет 34 дополнительных ПМПК.

    «Приём и зачисление на обучение в общеобразовательную школу осуществляется согласно типовым правилам приёма на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, утвержденным приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года №564», - отметил министр.

    В соответствии с правилами приёма, приём детей в общеобразовательную школу осуществляется с обеспечением доступа обучающихся, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня их подготовки.

    «Это значит, детям, проживающим на обслуживаемой территории, не может быть отказано в приеме в соответствующую организацию образования. Также в соответствия с правилами приёма, родители или иные законные представители ребенка или обучающегося выбирают организации образования с учетом желания, индивидуальных склонностей и особенностей ребенка или обучающегося и в соответствии с порядком процедуры и условиями приема, прописанными в Уставе школы (Правила приёма, глава 1, пункт 7). Заключение ПМПК не является обязательным условием для зачисления ребенка с особыми потребностями в общеобразовательную школу. Наличие заключения ПМПК гарантирует выделение средств в рамках подушевого финансирования, где на детей с ООП предусмотрен повышенный коэффициент», - добавил глава Минпросвещения.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Общество Минпросвещения РК
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