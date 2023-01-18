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    Расширить пул индустриальных проектов поручил Премьер-Министр РК

    18 Января 2023, 16:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития в короткие сроки расширить пул индустриальных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как подчеркнул Премьер-Министр, диверсификация экономики является одной из основных задач МИИР РК, а именно создание новых производств в обрабатывающей промышленности.

    «По итогам прошлого года, введено 160 индустриальных проектов на сумму свыше 2 трлн тенге. На этот год планы по вводу проектов снижены: всего 149 проектов на сумму 1,1 трлн тенге. Я считаю, что снижать темпы диверсификации экономики недопустимо. Перед нами стоит задача обеспечить устойчивый рост ВВП страны с выходом на 4-5% ежегодного роста. В достижении данной задачи важную роль играет промышленность. Поэтому министерству совместно с акиматами регионов в короткие сроки необходимо расширить пул проектов, реализуемых в индустриальной сфере», - сказал Алихан Смаилов в ходе расширенного заседания коллегии Мининдустрии.

    По словам главы Правительства, в ходе визитов в регионы предприниматели инициируют много разных интересных проектов.

    «Есть вопросы, связанные с инфраструктурой, энергетикой. Эти вопросы мы должны сообща вместе решать с местными исполнительными и другими государственными органами», - считает Премьер-Министр.

    Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев подвел итоги деятельности ведомства в 2022 году, отметив, что рост в отрасли составил 1,1%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Инфраструктурные проекты Экономика МИИР РК Алихан Смаилов
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