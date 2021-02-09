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    Расширить перечень субъектов с обязательным использованием электронных счетов-фактур планируют в Казахстане

    9 Февраля 2021, 11:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по дальнейшему совершенствованию налогового законодательства рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы намерены расширить перечень субъектов, для которых использование электронных счетов-фактур (ЭСФ) обязательно. Сейчас выписывают ЭСФ только плательщики НДС, а также в пилотном режиме реализаторы лекарственных средств и золотой руды», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    Он также рассказал о комплексной работе по противодействию вывода капитала.

    «В рамках электронного обмена сведениями с ОЭСР и Национальным Банком, подписана многосторонняя Конвенция. Планируем с этого года начать обмен информацией с ОЭСР по финансовым счетам наших граждан в более чем 100 юрисдикциях», - отметил министр.

    Кроме того, в свете поручений Главы государства по усилению контроля за трансграничной торговлей предлагается усиление административной ответственности в таможенной сфере за недостоверное декларирование товаров.

    «Это позволит сократить количество правонарушений в таможенной сфере», - заключил спикер.

    Напомним, в ходе заседания Правительства министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о модернизации информационных систем в Казахстане и переходе на новую платформу.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК Налоги
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