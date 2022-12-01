Расширить перечень социальных продуктов предложили общественники в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На заседании общественного совета Северо-Казахстанской области рассмотрели проект постановления о внесении изменений в действующие правила по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Нуржан Садыков отметил, что изменения касаются условий предоставления займа субъектам предпринимательства.

«В регионе большое внимание уделяется ценам на социально значимые товары. В этом году увеличили объем продукции, закупаемой в Стабфонд, с 12 до 15 тысяч тонн. Приобретается зерно для мукомольных предприятий, за счет чего удается сдерживать цену на муку на уровне 260 тенге за два килограмма, хлеб – 90-103 тенге, макароны – 245 тенге. Гречка и овощи закупаются у местных сельхозтоваропроизводителей. Яйцо благодаря субсидированию фабрик реализуют по 350 тенге за десяток. Сахара в наличии - 637 тонн. Еще 1 358 тонн законтрактовано. Сахар реализуется в торговых точках по 460-500 тенге», - проинформировал Нуржан Садыков.

Член общественного совета Павел Афанасьев считает, что список из 19 наименований социально значимых продуктов питания следует расширить.

«Перечень очень скромный. В него входит мука 1 сорта, рожки какие-то серые, хлеб не самый лучший. Настолько скромный перечень, как будто мы живем в одной из голодающих стран. Надо работать над расширением ассортимента. Мы уже перешли к другим стандартам жизни. Вряд ли сейчас все едят только хлеб. Ему почему-то повышенное внимание уделяют, а его между тем на мусорках – мешками», - сказал Павел Афанасьев.

