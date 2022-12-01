Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Расширить перечень социальных продуктов предложили общественники в СКО

    1 Декабря 2022, 06:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На заседании общественного совета Северо-Казахстанской области рассмотрели проект постановления о внесении изменений в действующие правила по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Нуржан Садыков отметил, что изменения касаются условий предоставления займа субъектам предпринимательства.

    «В регионе большое внимание уделяется ценам на социально значимые товары. В этом году увеличили объем продукции, закупаемой в Стабфонд, с 12 до 15 тысяч тонн. Приобретается зерно для мукомольных предприятий, за счет чего удается сдерживать цену на муку на уровне 260 тенге за два килограмма, хлеб – 90-103 тенге, макароны – 245 тенге. Гречка и овощи закупаются у местных сельхозтоваропроизводителей. Яйцо благодаря субсидированию фабрик реализуют по 350 тенге за десяток. Сахара в наличии - 637 тонн. Еще 1 358 тонн законтрактовано. Сахар реализуется в торговых точках по 460-500 тенге», - проинформировал Нуржан Садыков.

    Член общественного совета Павел Афанасьев считает, что список из 19 наименований социально значимых продуктов питания следует расширить.

    «Перечень очень скромный. В него входит мука 1 сорта, рожки какие-то серые, хлеб не самый лучший. Настолько скромный перечень, как будто мы живем в одной из голодающих стран. Надо работать над расширением ассортимента. Мы уже перешли к другим стандартам жизни. Вряд ли сейчас все едят только хлеб. Ему почему-то повышенное внимание уделяют, а его между тем на мусорках – мешками», - сказал Павел Афанасьев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Цены и тарифы Регионы Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Куры в РК подорожали на 28% за год, окорочка – на 27%
    Закрытие McDonald’s в Казахстане прокомментировал глава Минторговли
    Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
    Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
    Популярное
    1 Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз
    2 Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
    3 Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Франции
    4 Все виновные лица будут привлечены к ответственности – Алихан Смаилов об аварии на Экибастузской ТЭЦ
    5 Названа предварительная причина аварии на Аркалыкской ТЭЦ
    Новости партнеров