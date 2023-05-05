Расширить отечественное производство военной продукции поручил Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по расширению номенклатуры продукции военного назначения и услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В полноценном перевооружении и модернизации нашей армии большую роль призван сыграть отечественный оборонно-промышленный комплекс. Правительству следует принять все меры для расширения номенклатуры продукции военного назначения и услуг», - сказал Глава государства во время Всеармейского совещания, которое проходит в Астане.

Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал наращивание возможностей заводского и войскового ремонта. В этом направлении, по мнению Президента, имеется большой потенциал.

Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.



