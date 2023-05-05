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    Расширить отечественное производство военной продукции поручил Президент

    5 Мая 2023, 16:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по расширению номенклатуры продукции военного назначения и услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В полноценном перевооружении и модернизации нашей армии большую роль призван сыграть отечественный оборонно-промышленный комплекс. Правительству следует принять все меры для расширения номенклатуры продукции военного назначения и услуг», - сказал Глава государства во время Всеармейского совещания, которое проходит в Астане.

    Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал наращивание возможностей заводского и войскового ремонта. В этом направлении, по мнению Президента, имеется большой потенциал.

    Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Армия Минобороны РК Вооруженные силы Токаев Касым-Жомарт
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