Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Расширить охват поддержки предприятий обрабатывающего сектора поручил Премьер-Министр РК

    11 Августа 2022 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам развития машиностроения, на котором обсудили предложения по ряду направлений поддержки отечественного производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Выступая с докладом, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что по итогам шести месяцев 2022 года производство в машиностроении выросло на 37% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы инвестиций в отрасль увеличились на 23%.


    В ходе совещания председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев озвучил предложения представителей отрасли по ряду направлений поддержки отечественного производства.

    В рамках работы по поддержке предприятий обрабатывающего сектора продлено действие механизма уплаты налога на добавленную стоимость методом зачета при импорте сырья, материалов и комплектующих до 2024 года. В перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается данным методом, предлагается включить дополнительно ряд наименований металлопродукции и оборудования, необходимых для реализации инвестиционных проектов. Также предлагается расширить охват предприятий обрабатывающего сектора, получающих ускоренный возврат НДС при экспорте продукции.

    Премьер-Министр поддержал указанные предложения, поручив соответствующим госорганам внести проекты необходимых решений.

    «Мы заинтересованы в повышении конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Для этого будет расширен охват мерами поддержки. Особое внимание нужно уделить также вопросу увеличения местного содержания при закупках», - сказал Алихан Смаилов.

    По данным направлениям Премьер-Министр дал ряд поручений соответствующим госорганам.

    Фото: primeminister.kz
    #Правительство РК #Премьер-министр РК #Бизнес #Промышленность #Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 3 млрд тенге поступило в бюджет РК за уплату «налога на Google»
    Выращиванием петуний занимаются 150 дворов в селе СКО
    Единая технологическая сеть – как работают малые предприятия в столице
    Индекс деловой активности снизился в ряде секторов экономики
    Популярное
    1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
    2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
    3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
    4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
    5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау