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Расширить охват поддержки предприятий обрабатывающего сектора поручил Премьер-Министр РК
11 Августа 2022 11:00

Расширить охват поддержки предприятий обрабатывающего сектора поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам развития машиностроения, на котором обсудили предложения по ряду направлений поддержки отечественного производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Выступая с докладом, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что по итогам шести месяцев 2022 года производство в машиностроении выросло на 37% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы инвестиций в отрасль увеличились на 23%.


В ходе совещания председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев озвучил предложения представителей отрасли по ряду направлений поддержки отечественного производства.

В рамках работы по поддержке предприятий обрабатывающего сектора продлено действие механизма уплаты налога на добавленную стоимость методом зачета при импорте сырья, материалов и комплектующих до 2024 года. В перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается данным методом, предлагается включить дополнительно ряд наименований металлопродукции и оборудования, необходимых для реализации инвестиционных проектов. Также предлагается расширить охват предприятий обрабатывающего сектора, получающих ускоренный возврат НДС при экспорте продукции.

Премьер-Министр поддержал указанные предложения, поручив соответствующим госорганам внести проекты необходимых решений.

«Мы заинтересованы в повышении конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Для этого будет расширен охват мерами поддержки. Особое внимание нужно уделить также вопросу увеличения местного содержания при закупках», - сказал Алихан Смаилов.

По данным направлениям Премьер-Министр дал ряд поручений соответствующим госорганам.

Фото: primeminister.kz






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