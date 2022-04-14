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    Расширить льготы для отечественных IT-компаний предложили в Правительстве

    14 Апреля 2022, 08:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам. На повестке заседания обсуждался вопрос поддержки и развития IT-отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что профильным ведомством на постоянной основе проводится анализ текущей ситуации и совместно с экспертным сообществом выработан ряд предложений по поддержке отечественной сферы информационных технологий.

    В частности, предлагается предоставление отсрочки от воинской службы для IT-специалистов, льготное кредитование для внедрения отечественных IT-решений, продление действия налоговых преференций в «Astana Hub» по принципу экстерриториальности до 2029 года.

    Для оперативного реагирования на поступающие запросы от IT-специалистов, проявляющих интерес работы в Казахстане, создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub», НАО «Правительство для граждан» и акиматов городов Нур-Султан и Алматы.

    Так, в рамках деятельности рабочей группы уже налажены коммуникации с компаниями, заинтересованными в релокации в Казахстан.

    Для получения актуальной информации создан веб-сайт с подробными инструкциями о въезде, пребывании и открытии компаний, а также о мерах господдержки IT-отрасли. Создана группа в соцсетях, где участники могут получить оперативные ответы на вопросы, касательно ведения бизнеса.

    Выстроена работа с профильными ведомствами по оказанию поддержки в релокации IT-компаний.

    Резюмируя итоги обсуждения, глава Правительства Алихан Смаилов поручил проработать озвученные меры поддержки с заинтересованными госорганами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Связь, ТВ, IT
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