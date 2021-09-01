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    Расширить компетенции прокуроров поручил Глава государства

    1 Сентября 2021, 13:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил поэтапно расширять компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо поэтапно расширять компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов. Это повысит их ответственность и усилит механизмы правовой оценки результатов расследования», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

    Президент напомнил, что органы внутренних дел освобождены от ряда непрофильных функций.

    «Повышен статус участковых инспекторов – они наделены дополнительными полномочиями в сфере профилактики правонарушений. В ряде регионов в пилотном режиме запущена сервисная модель полиции. Следующий этап – ее масштабирование», - отметил Глава государства.

    «Успех данной работы полностью зависит от вовлеченности местных органов власти, которые должны понимать суть нововведений, оказывать содействие полиции. Они должны понимать суть нововведений», - заключил К. Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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