Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Расширить дистанционный формат оказания медуслуг намерены в Казахстане

    10 Октября 2022, 12:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщила, что Министерство здравоохранения в рамках реализации национального пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения» планирует перейти на дистанционный формат оказания медуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году приняты законодательные нормы, направленные на улучшение доступности и качества медицинской помощи населению. Для повышения доступности лекарств, не входящих в амбулаторное лекарственное обеспечение, в отраслевое законодательство введена норма по созданию аптечных пунктов в сельских медицинских организациях», - сказала Ажар Гиният.

    Глава Минздрава также отметила, что в целях охвата незастрахованных граждан и повышения доступности медпомощи в системе обязательного социального медстрахования внесены дополнения в Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании».

    Принимаются меры по цифровизации сельского здравоохранения: 87,2% сельских объектов здравоохранения подключены к интернету, 98,5% рабочих мест оснащены компьютерами, 98,2% медицинских организаций внедрили госпитальные информационные системы.

    Глава государства поручил обеспечить соответствие системы телемедицинских услуг международным стандартам, включая расширение спектра диагностических услуг и использование современных цифровых решений (облачные технологии сбора, обработки, передачи, хранения и обмена данными).

    «Министерство здравоохранения в рамках реализации национального пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения» планирует перейти на дистанционный формат оказания медуслуг. Это позволит увеличить объем оказания медуслуг посредством цифровых технологий, обеспечивающих дистанционное взаимодействие медработников друг с другом, с физическими лицами, а также документирование совершаемых ими действий», - резюмировала Ажар Гиният.

    Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что в селе живут 7,8 млн человек и продолжительность жизни в селах выше, чем в городах.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Цифровой Казахстан Ажар Гиният
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров
    В Центре ядерной медицины начали производить новое лекарство для борьбы с онкологией
    Ерболат Досаев прокомментировал распространение ВИЧ в центральной больнице Алматы
    Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы