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    Расширился список категорий граждан с бесплатным проездом в автобусах Астаны

    6 Января 2023, 16:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С января 2023 года расширился список категорий граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих в городе Астане, которые могут получить социальную помощь в виде освобождения от оплаты за проезд на маршрутах городского пассажирского транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «City Transportation Systems».

    В соответствии с решением маслихата г. Астана к категориям граждан, имеющих социальную льготу относятся:

    1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

    2) пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получатели государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста;

    3) многодетные матери;

    4) многодетные семьи;

    5) инвалиды;

    6) дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей).

    7) жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированные в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О реабилитации жертв массовых политических репрессий».

    Льготную транспортную карту можно оформить в Центральной кассе (по адресу пр. Кошкарбаева 50/1), либо подать онлайн заявку на сайте cts.gov.kz

    Перед приобретением льготной карты, за уточнениями необходимо обратиться в единый контакт центр iKomek по номеру 109.
    Астана Транспорт
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