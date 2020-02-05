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    Расширенное заседание Политического совета партии Nur Otan  пройдет 18 марта

    5 Февраля 2020, 17:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии Nur Otan, Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Елбасы Айдоса Укибая.

    « Председатель партии Nur Otan, Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года. Будут обсуждаться основные задачи партии», - написал в Twitter Айдос Укибай.

    Как сообщалось, Елбасы Нурсултан Назарбаев принял первого заместителя Председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нур Отан Первый Президент - Елбасы
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