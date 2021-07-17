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    Расширение участия Казахстана в миссиях ООН обсудили в Нью-Йорке

    17 Июля 2021, 17:02

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорке состоялась встреча заместителя министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Тимура Дандыбаева с заместителем генерального секретаря по миротворческим вопросам Жан-Пьером Лакруа и военным советником генерального секретаря ООН генералом Карлосом Умберто Лойти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Встреча прошла на дружественном и доверительном уровне. Обсуждены вопросы по укреплению и расширению участия Казахстана в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций. В частности, это касается участия в миссиях ООН казахстанских военных наблюдателей, штабных офицеров и миротворческих подразделений, а также назначения офицеров Вооруженных Сил Казахстана в структурные подразделения в штаб-квартире Организации.

    Участники встречи затронули вопрос сертификации ООН курсов на базе специализированных учебных центров Министерства обороны Казахстана. Это центры миротворческой подготовки, военной медицины и разминирования.

    Автор:

    ООН Внешняя политика Казахстана США Сотрудничество Минобороны РК
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