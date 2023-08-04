Расширение мощности завода ТОО СП «CASPI BITUM» обсудили в КМГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев в режиме конференцсвязи провел совещание по увеличению перерабатывающей мощности Актауского битумного завода с 1 млн до 1,5 млн тонн нефти год, передает МИА «Казинформ».

Первый заместитель генерального директора ТОО СП «CASPI BITUM» Талгат Муканов доложил о статусе проведенных за последние полгода работ. Так, совместно с Нанкинским проектным нефтехимическим институтом (NJPEC) проведено предварительное технико-экономическое обследование. Рассматривались два сценария увеличения производства битума – расширение действующего завода и строительство нового комплекса. По результатам обследования в силу ряда экономических и производственных факторов расширение завода оказалось более предпочтительным.

В настоящий момент в рамках заключенного Договора с NJPEC начато проведение «Технического аудита с выдачей технико-экономических расчётов по увеличению мощности по переработке нефти до 1,5 млн. тонн в год, путем поэтапной модернизации действующего производства».

Было также отмечено, что согласно планам к началу пуско-наладочных работ завод приступит в августе 2024 года.

Кроме того, параллельно с Проектом по увеличению мощности завода, будут проведены мероприятия по строительству резервуаров для хранения дорожного битума в объеме 20 тыс. м3. Также Т.Муканов отметил, что предприятие в целях увеличения линейки выпускаемых нефтепродуктов рассматривает возможность производства авиакеросина.

На совещании также обсудили ситуацию возникшего в стране повышенного спроса на битум. В настоящий момент производство дорожного битума на совместном предприятии «CASPI BITUM» и ПНХЗ ведется в плановом режиме. Однако они не были загружены в полной мере в первом полугодии 2023 года по ряду причин.

Как отметило руководство ТОО СП «Caspi Bitum», производители битума неоднократно указывали на необходимость зимней и весенней заготовки битума. В частности, в конце 2022 года они выступали с предложением в адрес дорожных компаний по зимней заготовке битума в объеме 240-300 тыс. тонн.

«Несвоевременное получение разнарядок от дорожников с января по апрель 2023 года, а также систематическая их корректировка не способствовала битумному производству. В результате, если за 7 месяцев 2022 г. предприятие произвело 247 тыс. тонн, то за аналогичный период 2023 г. – только 194 тыс. тонн. Кроме того, заводы-производители битума и железнодорожные операторы по подаче вагонов-цистерн не получали вовремя заявки и оплаты со стороны дорожно-строительных компаний», - пояснил Т.Муканов.

Также нередко заказчики недобросовестно выполняли обязательства по своевременному вывозу битума с НПЗ (технологические особенности производства и хранения битума не позволяют осуществлять его накопление в резервуарах завода), что также привело к снижению его производства.

М.Мирзагалиев отметил, что на сегодня имеется поддержка со стороны правительства в части скорейшей организации круглогодичного финансирования дорожно-строительных организаций (авансирования) для формирования необходимых запасов битума к началу сезона дорожно-строительных работ.

«Необходимо совместно с нашими партнерами и заинтересованными государственными органами принять скоординированные меры по изменению ситуации. Своевременность заказов на битум серьезно повысит эффективность наших заводов», - заключил глава КМГ.

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - ведущая вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.