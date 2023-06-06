Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Расширение деятельности французской машиностроительной компании Alstom в Казахстане обсудили в Правительстве

    6 Июня 2023, 15:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы расширения деятельности французской машиностроительной компании Alstom в Казахстане обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и президент компании по регионам Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю ДеЛеоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Alstom является крупным производителем электровозов и стрелочных приводов, а также одним из основных участников программы модернизации железнодорожной промышленности Казахстана.

    «Компания также выступает в качестве центра компетенций, благодаря чему в нашей стране появляется новое поколение обученных высококвалифицированных инженеров. Правительство Казахстана готово продолжать долгосрочное сотрудничество с Alstom», — сказал Алихан Смаилов.

    Для инвесторов в республике создаются максимально благоприятные условия: предусматриваются налоговые и таможенные льготы; предоставляется инфраструктура; оказываются меры господдержки и т.д.

    Благодаря этому сейчас успешно реализуется ряд проектов в железнодорожном машиностроении и производстве электробусов с иностранным участием.

    «Основным фактором поддержки со стороны Правительства является высокий процент локализации производства. Мы приветствуем намерения Alstom по расширению сферы деятельности путем производства компонентов для электровозов и создания сервисных центров. При этом предлагаем рассмотреть вопрос полноценного производства с высокой локализацией и полным циклом с привлечением казахстанских предприятий. Со своей стороны, мы готовы оказать содействие по реализации новых инвестиционных проектов», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    В свою очередь Эндрю ДеЛеоне подтвердил заинтересованность компании в дальнейшем развитии производства в Казахстане и реализации новых проектов.

    «Мы работаем в республике уже более 10 лет. За это время мы инвестировали сотни миллионов евро и обеспечили работой сотни людей. Это демонстрирует высокий уровень нашего стратегического партнерства. Значительный импульс его развитию также придал визит Президента РК во Францию в прошлом году. Есть очень большой стимул для французских компаний продолжать инвестировать в Казахстан», — сказал Эндрю ДеЛеоне.


    Он добавил, что Alstom рассматривает возможность инвестировать еще от 50 до 100 млн евро для того, чтобы выстроить свои сервис-центры по всей республике.

    «Мы также хотим поддержать разработку новых локомотивов и увеличить потенциал инфраструктуры по стране, чтобы повысить безопасность перевозок», — отметил Эндрю ДеЛеоне.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Франция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами