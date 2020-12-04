Расширена сфера использования Госфлага для граждан РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в Правилах использования государственных символов рассказала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, Главой государства Касым-Жомартом Кемелулы Токаевым 27 октября 2020 года дано поручение о пересмотре действующих правил использования государственных символов, касающихся использования Государственного Флага. На сегодняшний день, в рамках исполнения данного поручения, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № 801 внесены изменения в Правила использования, установления, размещения Государственного Флага, Государственного герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан. В результате внесенных изменений законодательно расширена сфера использования Государственного Флага для граждан Республики Казахстан. В частности, теперь Государственный Флаг Республики Казахстан может использоваться, устанавливаться, размещаться физическими и юридическими лицами в зданиях, жилых и нежилых помещениях, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан», – сказала А.Раимкулова.

По ее словам, физическим лицам, в соответствии с внесенными изменениями в Правила, также предоставлена возможность использования государственного флага Республики Казахстан независимо от архитектурных особенностей здания при размещении его в одноэтажном и многоэтажном зданиях в экстерьерном варианте. Отныне физические лица могут использовать государственный флаг Республики Казахстан, размещаемый на зданиях, в темное время суток без освещения.

Как отметила А.Раимкулова, в целом, эти изменения существенно расширят сферу применения Государственного Флага нашей страны, позволят по-новому осмыслить его символический капитал, направленный на укрепление духа патриотизма в обществе.

Министр также напомнила, что, согласно протокола Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград от 23 октября 2019 года ежегодно акиматы городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областей проводят патриотические акции «Менің Туым, менің Отаным!», по всей стране, в целях популяризации государственных символов и воспитания патриотизма среди казахстанцев.