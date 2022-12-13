Расширен список льготных категорий для обучения по программе «Болашак»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 2023 года инженерно-технические работники и медицинские специалисты могут принять участие в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии «Болашак» по льготным условиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра международных программ.

«По поручению Главы государства по переориентированию программы «Болашак» акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория - «Инженерно-технические работники». Также по нашей инициативе улучшены правила отбора для медицинских работников. Благодаря этим нововведениям казахстанские медики и технари могут пройти бесплатную языковую подготовку сроком до 12 месяцев», - отметил председатель Правления АО «Центр международных программ Ануар Жангозин.

Кроме того, претендентам льготной категории не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии.

Напомним, в конкурсе на присуждение стипендии «Болашак» могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов льготных категорий.

Для участия в конкурсном отборе на присуждение стипендии «Болашак» по льготной квоте необходимо, чтобы GPA - средний балл диплома претендента был не менее 3.0. из 4.0. Кроме того, обязательно наличие сертификат по государственному языку КАЗТЕСТ с результатом на менее уровня В1, а также документ, подтверждающий средний уровень владения иностранным языком. К примеру, при обучении на английском языке необходимо представить сертификат IELTS на уровне 5.0. из 9.0., на китайском языке - HSK 3 из 6, на немецком языке - Goethe-Zertifikat B1-B2 из С1 и др.

По условиям программы «Болашак» государство оплачивает студентам расходы на обучение, перелет в оба конца, медицинскую страховку, визовые сборы, учебные материалы. Также выплачивается ежемесячная стипендия.



